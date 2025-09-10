Suécia diminuirá idade de responsabilidade criminal para frear violência juvenil

O governo sueco anunciou, nesta quarta-feira (10), sua intenção de reduzir a idade de responsabilidade penal de 15 para 13 anos para combater o aumento do recrutamento de menores pelo crime organizado.

Há mais de uma década, o país escandinavo vem se esforçando para conter a multiplicação dos crimes perpetrados por essas redes criminosas, vinculadas principalmente à disputa pelo controle do mercado de drogas.

"O número de supostos crimes em que menores de 15 anos estão envolvidos dobrou em 10 anos. E os suspeitos de ataques a tiros mortais são cada vez mais jovens", apontaram o governo de coalizão de direita e seu aliado de extrema direita, os Democratas da Suécia, em um artigo publicado pelo jornal Expressen.