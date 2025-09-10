Torcedor do Oviedo é preso por fazer gestos racistas contra Mbappé

Um torcedor do Oviedo foi detido por "fazer gestos e sons racistas" contra Kylian Mbappé durante o jogo entre o clube asturiano e o Real Madrid no estádio Carlos Tartiere, pelo Campeonato Espanhol, no dia 24 de agosto, informou a polícia espanhola nesta quarta-feira (10).

Após a partida, a Liga de Futebol Profissional (LFP) denunciou "gritos e sons racistas contra jogadores madridistas", que foram posteriormente transmitidos em um programa de televisão e em plataformas de redes sociais.

A análise das imagens e vídeos ajudou os agentes a identificar o torcedor que estava no setor Fondo Norte, parte da arquibancada destinada à torcida anfitriã.