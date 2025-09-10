Três ex-agentes do FBI acusam atual diretor de politizar agência

Três ex-agentes de alto escalão do FBI que foram demitidos abruptamente em agosto acusaram seu diretor, Kash Patel, de politizar a agência para agradar a seus superiores, incluindo o presidente Donald Trump, em uma ação judicial apresentada nesta quarta-feira (10).

Os três homens, que somam 60 anos de experiência nas forças de segurança, descreveram sua demissão por Patel como "ilegal" e solicitaram ser reintegrados, segundo o processo.

Eles alegam que foram punidos "por sua recusa em politizar o FBI", particularmente por se oporem à demissão de agentes considerados não suficientemente alinhados com as prioridades da nova administração, ou que foram criticados publicamente por apoiadores de Trump.