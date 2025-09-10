Trinidad e Tobago diz que não recuperará corpos de embarcação atacada pelos EUA

"Esta não era uma embarcação civil (...) Estas drogas causam mais mortes e desespero que as armas convencionais", acrescentou a premiê, afirmando, no entanto, que se os corpos chegarem ao litoral do país, serão recuperados.

Entre sexta-feira e domingo, dois corpos apareceram na costa nordeste de Trinidad, principal ilha do arquipélago, e presume-se que possam ser parte dos mortos.

O comissário de polícia, Allister Guevarro, disse que as autoridades estão investigando o aparecimento destes cadáveres.

"Por enquanto, não queremos especular sobre a origem dos corpos nem sobre a forma como morreram", disse Guevarro, fazendo um apelo a qualquer "pessoa que tenha informações para que se apresente".

Os Estados Unidos, que costumavam realizar operações policiais contra traficantes de drogas, acusam o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de liderar um cartel de drogas e aumentaram para US$ 50 milhões (R$ 27,1 milhões, na cotação atual) a recompensa por sua captura.

Dois sobrinhos da primeira-dama, Cilia Flores, foram condenados em Nova York por tráfico de cocaína.