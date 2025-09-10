Trump diz que retórica da 'esquerda radical' contribuiu para assassinato de ativista nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referiu-se a seu aliado Charlie Kirk, assassinado nesta quarta-feira (10), como um "mártir da verdade", e atacou a "esquerda radical" ao sugerir que sua retórica contribuiu para a morte do ativista conservador.

"Durante anos, os da esquerda radical têm comparado americanos maravilhosos como Charlie com nazistas e os piores assassinos em massa e criminosos do mundo", disse Trump em um vídeo publicado em sua plataforma Truth Social.

"Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje, e deve parar agora", afirmou. Em seguida, o presidente americano prometeu reprimir os responsáveis.