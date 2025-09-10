Trump exige pena de morte para suposto assassino de refugiada ucraniana

Poucos minutos depois de se sentar, um indivíduo subiu também, sentou-se atrás dela e depois a esfaqueou com três golpes, sem interação prévia, segundo as imagens de videovigilância.

A jovem loira de 23 anos havia deixado a Ucrânia em 2022 após a invasão russa e tinha se "adaptado rapidamente à sua nova vida nos Estados Unidos", indicava seu obituário.

O suspeito, Decarlos Brown, um homem afro-americano de 34 anos, havia sido detido 14 vezes e, em particular, passou oito anos na prisão por roubo à mão armada.

A prefeita democrata de Charlotte, Vi Lyles, mencionou poucos dias depois do acontecimento que o suposto autor tinha transtornos mentais.

"Quero deixar claro: não demonizo aqueles que têm dificuldades com sua saúde mental, ou que não têm moradia", declarou.

O evento local tomou dimensão nacional depois que as redes sociais publicaram as imagens de videovigilância, particularmente impactantes.