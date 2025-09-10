Veja o que se sabe sobre o ataque de Israel contra o Hamas no Catar

O ataque que Israel lançou, na terça-feira (9), no Catar, teve como alvos dirigentes do Hamas reunidos em um complexo residencial em Doha, capital deste rico emirado do Golfo, um aliado próximo dos Estados Unidos.

Israel não informou os resultados do ataque, mas o movimento islamista palestino Hamas assegurou que seus altos comandos, alvos do ataque, sobreviveram. Seis pessoas morreram no bombardeio, detalharam.

Confira a seguir o que se sabe sobre este ataque no Catar, que sedia o escritório político do Hamas, abriga uma importante base militar americana e atua como mediador na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.