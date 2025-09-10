Venezuela demite treinador após fracasso nas Eliminatórias para Copa de 2026

O argentino Fernando "Bocha" Batista renunciou ao cargo de técnico da seleção venezuelana, anunciou a diretoria do futebol do país nesta quarta-feira (10), após a Venezuela não ter se classificado para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção venezuelana foi derrotada pela Colômbia na terça-feira e perdeu a chance de avançar para a repescagem intercontinental. A goleada de 6 a 3 sofrida em casa deixou a equipe de Batista sem chances e permitiu que a Bolívia avançasse, ao derrotar o Brasil por 1 a 0 na cidade de El Alto, a 4.150 metros acima do nível do mar.

"Após a conclusão do processo classificatório para a Copa do Mundo da Fifa de 2026, Fernando "Bocha" Batista foi demitido de suas funções como diretor técnico da seleção, juntamente com toda a sua comissão técnica", informou a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) em um comunicado.