Wall Street fecha sem tendência definida, cautelosa antes de dado de inflação

Nesta quarta, os investidores reagiram timidamente à queda surpreendente dos preços ao produtor nos Estados Unidos em agosto (-0,1%).

"É uma boa notícia, mas este indicador abrange apenas um mês e, portanto, não indica uma mudança real na inflação, que se mantém persistente", segundo Cardillo.

A publicação do CPI nesta quinta, antes da abertura de Wall Street, será mais significativa, segundo José Torres, da corretora Interactive Brokers, pois ajudará os investidores a terem uma melhor perspectiva sobre eventuais cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

Segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch do grupo CME, a grande maioria dos investidores espera que o Fed corte os juros em 0,25% em sua próxima reunião nos dias 16 e 17 de setembro.

"Mas se o CPI for inferior ao esperado [...] pode abrir caminho para um corte de 0,5% na próxima semana", opinou Cardillo.

