Agora no City, Donnarumma se diz pronto para estrear na "melhor liga do mundo"

O capitão da seleção italiana, campeão da Eurocopa de 2021, se prepara para sua grande estreia no domingo, no clássico de Manchester contra o United, no Etihad Stadium.

"É um novo capítulo na minha vida e carreira. Jogar na Premier League pelo Manchester City é uma grande emoção e estou pronto para encarar este desafio", disse Donnarumma à mídia do clube.

"Sempre sonhei em jogar na Premier League porque é a melhor liga do mundo. Para um jogador, acho que ter sucesso na Premier League é o ápice da carreira, então estou muito feliz por estar aqui", continuou.

Sua chegada foi facilitada pela saída do brasileiro Ederson, titular nos últimos anos, que foi transferido para o turco Fenerbahçe pouco antes do fechamento da janela de transferências.

"Estou pronto para jogar por este clube, que fez de tudo para me contratar, e espero poder retribuir essa confiança", acrescentou.

Tendo desembarcado em Manchester nesta semana após jogar pela Itália nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, Donnarumma quase não teve tempo para se adaptar.