Albânia nomeia ministra gerada por IA, a primeira do mundo

Segundo o premiê, a ministra será responsável por todas as decisões sobre as licitações de contratação pública para garantir que estejam "100% livres de corrupção" e que todos os financiamentos públicos submetidos a esse procedimento sejam "perfeitamente transparentes".

Seu dever será avaliar as licitações e ela terá o direito de "contratar talentos de todo o mundo", especificou.

Diella, uma "mulher" vestida com o traje tradicional albanês, foi apresentada em janeiro como uma assistente virtual movida por IA para ajudar as pessoas a utilizarem a plataforma oficial e-Albania, onde podem obter documentos e realizar diversos serviços.

Ela já ajudou a emitir 36.600 documentos digitais e prestou quase 1.000 serviços por meio da plataforma, de acordo com números oficiais.

Rama, que conseguiu um quarto mandato nas eleições de maio, apresentará seu novo gabinete aos legisladores nos próximos dias.

A luta contra a corrupção, especialmente na administração pública, é um critério-chave para a candidatura da Albânia à União Europeia (UE).