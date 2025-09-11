Assassinato do conservador Charlie Kirk reabre feridas da divisão política nos EUA

"O assassinato de Kirk não foi um caso isolado. A violência política aumenta nos Estados Unidos", argumenta Matthew Continetti, diretor de política interna do instituto conservador American Enterprise.

"Ninguém negaria a existência da violência política na extrema direita. Vimos isso em Charleston em 2015, em Pittsburgh em 2018, em El Paso em 2019, em Minneapolis em junho. Mas ignorar o recente aumento do extremismo de esquerda é cegueira deliberada", explica essa voz de direita no site The Free Press.

"Não há nenhum suspeito sob custódia. Não sabemos quem fez isso nem por quê. Mas o presidente dos Estados Unidos já está pedindo purgas", disse na rede social X Julia Loffe, do site Puck News, de extrema esquerda.

"Durante anos, aqueles na esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie a nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo", denunciou Trump em um discurso especial transmitido pela televisão.

O republicano foi recebido nesta semana em um restaurante de Washington sob gritos de "Hitler do nosso tempo" por manifestantes.

- Ativista enérgico -

Kirk era um ativista enérgico, que frequentava universidades há anos para convencer estudantes e debater temas como o aborto ou a imigração, às vezes com tom acalorado, mas sem insultos.