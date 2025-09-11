Austrália investiga influenciador americano por lutar com crocodilos

As autoridades australianas investigam o influenciador americano Mike Holston, conhecido na internet como 'therealtarzann', após ele se gravar lutando com crocodilos selvagens no estado de Queensland, uma atividade considerada "extremamente perigosa e ilegal".

Em uma série de vídeos publicados em sua conta no Instagram, Holston aparece lutando com crocodilos de água salgada e de água doce.

Em uma das publicações, ele mergulha e sai da água segurando um réptil pelo pescoço, com sangue no cotovelo. "Ele me pegou, mas eu o peguei", afirma.