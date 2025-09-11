Bad Bunny evita shows nos EUA por risco de batidas contra imigrantes

O risco de batidas policiais migratórias em seus shows levou o cantor porto-riquenho Bad Bunny a decidir não se apresentar nos Estados Unidos durante sua próxima turnê mundial, conforme ele mesmo declarou à revista britânica i-D.

"Houve muitas razões pelas quais eu não fui aos Estados Unidos, e nenhuma delas foi por ódio", explicou o músico de 31 anos em entrevista publicada na quarta-feira, citando em particular o "problema" da possível presença de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) na frente dos locais de seus shows.

"É algo sobre o que conversamos e que nos preocupava muito", acrescentou o artista, que neste domingo encerra uma residência de 30 shows que impulsionou o turismo em sua ilha natal, Porto Rico, território caribenho vinculado aos Estados Unidos.