BCE aumenta previsão de crescimento da zona do euro para 2025 e a reduz para 2026

O Banco Central Europeu (BCE) revisou para cima a previsão de crescimento da zona do euro para 2025, a 1,2%, mas reduziu a previsão para 2026 para 1,0% e elevou suas projeções de inflação, informou o banco nesta quinta-feira (11).

O banco central dos 20 países da zona do euro manteve as taxas de juros inalteradas em 2%, alinhado com as expectativas, em um momento em que a inflação está contida perto da meta de 2%.

O BCE projeta que a economia da zona do euro crescerá 1,2% este ano, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação à sua previsão de junho.