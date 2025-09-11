Belarus liberta 52 presos políticos, incluindo Mikola Statkevitch

Em uma conferência de imprensa, Naus?da acrescentou que há "figuras da oposição, jornalistas e participantes de manifestações".

"Estou profundamente grato aos Estados Unidos e, pessoalmente, ao presidente Donald Trump por seus contínuos esforços a favor da libertação dos presos políticos", disse o líder lituano.

Segundo a ONG Viasna, que registra perseguições políticas em Belarus, Mikola Statkevich, histórico opositor ao presidente Alexander Lukashenko, está entre libertados.

Ele havia sido preso várias vezes desde 1999 até ser detido em maio de 2020 e condenado a 14 anos de prisão. Durante dois anos e meio, permaneceu em regime de isolamento e seus familiares não receberam notícias dele.

No entanto, o meio de comunicação opositor bielorrusso Nacha Niva afirmou que, por enquanto, Statkevich teria recusado - com outros ativistas - deixar Belarus e estaria na zona fronteiriça com a Lituânia.

Também foram libertados a lituana Elena Ramanauskiene, presa em 2024 por espionagem, e Igor Lossik, jornalista da Radio Free Europe/Radio Liberty, detido por cinco anos sob acusações que denuncia como de natureza política.