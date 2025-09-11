"Bolsonaro na cadeia!" ou "injusta": brasileiros reagem à condenação do ex-presidente

Sentados em frente a um telão em um bar de Brasília, frequentadores de esquerda gritam de alegria e aplaudem, nesta quinta-feira (11), a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Por outro lado, em frente à casa de Bolsonaro, onde ele cumpre prisão domiciliar na capital, a rua está por enquanto quase deserta.

Alguns apoiadores erguem uma faixa com a mensagem "Volta Bolsonaro - buzine", e preparam uma vigília para mais tarde como sinal de apoio.