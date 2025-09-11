Christian Eriksen assina com Wolfsburg

O dinamarquês Christian Eriksen, que aos 33 anos estava sem clube após o término de seu contrato com o Manchester United, assinou com o Wolfsburg até 2027, anunciou o clube da Bundesliga na quarta-feira (10).

Com 144 jogos pela seleção (46 gols), Eriksen é o jogador com mais jogos pela Dinamarca.

Em 12 de junho de 2021, na partida de abertura da Eurocopa contra a Finlândia, o meio-campista sofreu uma parada cardíaca, mas conseguiu retornar aos gramados graças à implantação de um desfibrilador.