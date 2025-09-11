Com carros elétricos, Etiópia lidera corrida sustentável na África

Na Etiópia, um dos principais promotores africanos do transporte ecológico e o primeiro país do mundo a proibir a importação de veículos movidos a gasolina e diesel, mais de 100.000 motoristas deram o salto para os carros elétricos.

"Estava cansada de fazer fila para abastecer", explica Kemeriya Mehammed Abduraheman, uma consultora de 36 anos que evita as longas filas nos postos de gasolina desde que começou a carregar o veículo elétrico que comprou há quatro meses em sua casa na capital, Adis Abeba.

Assim como ela, muitos etíopes optaram por um carro movido a energia elétrica há mais de um ano.