Conselho de Segurança da ONU condena ataques no Catar, sem citar Israel

Os membros do Conselho expressaram sua "solidariedade com o Catar" e insistiram em seu "papel vital nos esforços de mediação na região, juntamente com o Egito e os Estados Unidos".

Também ressaltaram que "a libertação dos reféns, incluindo os assassinados pelo Hamas, e o fim da guerra e do sofrimento em Gaza devem continuar sendo a prioridade máxima".

Em uma reunião do Conselho de Segurança sobre os ataques realizada mais tarde nesta quinta, a embaixadora interina dos Estados Unidos, Dorothy Shea, disse ao órgão que "os bombardeios unilaterais dentro do Catar, uma nação soberana que trabalha arduamente e assume riscos corajosamente junto com os Estados Unidos para negociar a paz, não promovem os objetivos de Israel nem dos Estados Unidos".

A subsecretária-geral de Assuntos Políticos da ONU, Rosemary DiCarlo, também expressou sua preocupação com a escalada dos ataques. "O ataque israelense contra Doha pode abrir um novo e perigoso capítulo neste devastador conflito, ameaçando seriamente a paz e a estabilidade da região", alertou.

Desde o ataque sem precedentes do grupo islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023, e as represálias israelenses na Faixa de Gaza, o Conselho de Segurança tem estado praticamente paralisado nesta questão devido aos repetidos vetos, em particular dos Estados Unidos.

O presidente americano Donald Trump declarou estar "muito descontente" com o inédito ataque realizado por Israel no Catar na terça-feira, que tinha como alvo líderes do Hamas reunidos em um complexo residencial no centro de Doha.