Conselho de Segurança da ONU condena ataques no Catar, sem mencionar Israel

Os membros do Conselho expressaram sua "solidariedade com o Catar" e insistiram em seu "papel vital nos esforços de mediação na região, junto com o Egito e os Estados Unidos".

O Conselho, que realizará uma reunião pública sobre esses ataques ainda nesta quinta-feira, destacou que "a libertação dos reféns, incluindo os assassinados pelo Hamas, e o fim da guerra e do sofrimento em Gaza devem continuar sendo a máxima prioridade".

Desde o ataque sem precedentes do grupo islamista palestino Hamas, em 7 de outubro de 2023, e as represálias israelenses na Faixa de Gaza, o Conselho de Segurança tem estado praticamente paralisado nesse assunto devido aos repetidos vetos, em particular dos Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, declarou estar "muito descontente" com o ataque sem precedentes realizado por Israel no Catar na terça-feira, que tinha como alvo dirigentes do Hamas reunidos em um complexo residencial em pleno centro de Doha.

