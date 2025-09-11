Conselho de Segurança da ONU fará reunião emergencial após incursão de drones russos na Polônia

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários drones e mísseis lançados por Moscou entraram no espaço aéreo de países-membros da Otan. Mas esta foi a primeira vez que uma nação da aliança militar do Atlântico Norte derrubou os dispositivos.

A Polônia tem sido um apoio crucial para a Ucrânia desde o início da invasão russa e diversos países ocidentais condenaram a presença das aeronaves não tripuladas.

O presidente americano, Donald Trump, que tenta encerrar a guerra na Ucrânia - sem êxito até então -, afirmou nesta quinta-feira que a suposta incursão pode ter ocorrido por "erro".

Ao comparecer ao Conselho de Segurança, a Polônia pretende "chamar a atenção do mundo para este ataque sem precedentes perpetrado por drones russos contra um país-membro não apenas da ONU, mas também da União Europeia e da Otan", declarou o chefe da diplomacia polonesa, Radoslaw Sikorski, à emissora RMF FM.

A Presidência do Conselho, exercida pela Coreia do Sul, indicou que a reunião está marcada para as 15h00 (16h00 em Brasília) de sexta-feira.

A intrusão dos drones na madrugada de quarta-feira ocorre em um contexto de muita tensão, às vésperas de grandes exercícios militares conjuntos entre Rússia e Belarus, denominados Zapad-2025 (Oeste-2025), de 12 a 16 de setembro.