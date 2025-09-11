Cubanos dos EUA temem fim de privilégio migratório sob governo Trump

Mas esse privilégio está mudando. Sob o governo de Donald Trump, que voltou ao poder em janeiro prometendo deportações em massa de imigrantes em situação irregular, os cubanos não escaparam das operações e centenas deles foram expulsos do país.

"Faço menos de tudo porque vivo em pânico", conta Vizcaíno, que pediu para usar um pseudônimo por medo de ser detido. "Penso nas prisões o tempo todo".

Com a Lei de Ajuste Cubano, aprovada em 1966, os cidadãos da ilha podem obter residência permanente ao completar um ano e um dia nos Estados Unidos.

A única condição é terem sido admitidos legalmente em uma das fronteiras, e é aí que têm enfrentado problemas nos últimos anos.

Muitos dos milhares de cubanos que cruzaram a fronteira sul entre 2022 e 2025 receberam um documento chamado i-220A, que os permitiu entrar, mas que as autoridades não consideram como uma prova de entrada legal e que não permite obter a residência.

Essa situação deixou muitos deles em um limbo legal e sob ameaça de deportação, explica Michael J. Bustamante, professor associado de História na Universidade de Miami.