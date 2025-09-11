Embaixador britânico é demitido por 'vínculo profundo' com Epstein

"Penso muito em você e me sinto impotente e indignado com o que aconteceu", teria escrito Mandelson a Epstein, segundo a imprensa. Nas mensagens, enviadas pouco antes de o magnata americano se declarar culpado para chegar a um acordo no caso, Mandelson também o incentivava a "lutar por uma liberdade antecipada".

O Ministério das Relações Exteriores britânico argumentou que os documentos revelados esta semana "mostram que a profundidade e a extensão da relação de Peter Mandelson com Jeffrey Epstein são sensivelmente diferentes do que se acreditava no momento de sua nomeação".

O texto do Foreign Office destaca, em particular, "a sugestão de Peter Mandelson de que a primeira condenação de Jeffrey Epstein foi injusta e deveria ser contestada", o que "constitui informação nova" para o governo britânico.

"Em vista disso, e levando em conta as vítimas dos crimes de Epstein, ele foi destituído como embaixador com efeito imediato", afirma o texto.

Apoio inicial de Starmer

Na quarta-feira, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, havia expressado seu apoio ao embaixador em Washington após a publicação de uma carta escrita em 2003 por Mandelson a Epstein, na qual o descrevia como seu "melhor amigo".