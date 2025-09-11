Energia elétrica volta em 11 das 15 províncias de Cuba após apagão

Na quarta-feira, o apagão generalizado surpreendeu os cubanos às 09h15 locais (10h15 de Brasília), quando muitos tinham saído para trabalhar, levar as crianças para a escola ou fazer compras.

- "Sentados o dia todo" -

María Beltrán, uma trabalhadora social de 58 anos que mora em um bairro populoso do oeste de Havana, disse à AFP, nesta quinta-feira, que o serviço foi restabelecido em sua casa durante a madrugada.

"Nós nos demos conta porque deixamos todas as luzes acesas para saber. Não é fácil. Ontem ficamos em casa, sem poder sair na rua, sentados em uma poltrona o dia todo", disse, enquanto retomava a limpeza de sua casa.

Estes cortes generalizados paralisam a atividade econômica da ilha e complicam a vida cotidiana dos moradores.

O Ministério da Energia informou que um alarme falso de superaquecimento na caldeira da central termelétrica Antonio Guiteras, situada no centro da ilha, fez a usina, a mais importante do país, parar de funcionar e desencadear a queda do sistema nacional.