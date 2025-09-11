Enner Valencia deixa Inter para jogar no Pachuca

O atacante equatoriano Enner Valencia está de saída do Inter de Porto Alegre para se juntar ao Pachuca, do México, anunciou o clube brasileiro nesta quinta-feira (11).

Maior artilheiro da história da seleção equatoriana, com 47 gols, 'Superman' Valencia vai embarcar em uma nova etapa no futebol mexicano, após atuar pelo Pachuca (2014) e pelo Tigres de Monterrey (2017-2020).

"O Sport Club Internacional informa o acerto para o término antecipado do vínculo com o atacante Enner Valencia", anunciou o time colorado num comunicado.