Exército israelense afirma que interceptou míssil lançado do Iêmen

O Exército israelense afirmou nesta quinta-feira (11) que interceptou um míssil disparado do Iêmen, onde os rebeldes huthis lançam ataques com frequência, que qualificam como represália à ofensiva de Israel em Gaza.

"Um míssil lançado do Iêmen foi interceptado pelas Forças Aéreas israelenses", informa um comunicado militar publicado na plataforma Telegram.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista Hamas em outubro de 2023, os huthis lançaram vários ataques com drones e mísseis contra território israelense, a maioria interceptados.