Explosão em fábrica de fogos de artifício deixa 23 feridos na Venezuela

Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na Venezuela, nesta quinta-feira (11), deixou pelo menos 23 pessoas feridas e centenas de moradias destruídas, informaram as autoridades.

O estalido dos fogos que acompanhou a explosão assustou os moradores de um assentamento vizinho, que correram em busca de abrigo, enquanto uma fumaça branca saía da fábrica Gallo Verde, localizada em San Francisco, periferia de Maracaibo, no estado petrolífero de Zulia.

"Aquilo soltava fogo e fumaça por todos os lados", contou à AFP Katy Santodomingo, que estava visitando sua mãe nesse momento neste assentamento de casas chamado Luta, Batalha e Vitória, bem ao lado da fábrica.