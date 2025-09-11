FBI anuncia que encontrou rifle utilizado para matar Charlie Kirk

Os investigadores ainda não encontraram a pessoa que matou o ativista de direita americano Charlie Kirk, mas têm imagens dele e recuperaram a arma utilizada, informou o FBI nesta quinta-feira (11).

"Recuperamos o que acreditamos ser a arma utilizada no ataque de ontem. É um rifle de alta potência", disse o agente do FBI Robert Bohls em uma entrevista coletiva, antes de acrescentar: "Temos imagens do suspeito".

