Filipinos lutam contra aumento do nível do mar em ilha perto de desaparecer

O mar já dita o ritmo cotidiano de seus 2.500 habitantes, com marés altas que inundam as ruas ao menos três vezes por semana.

Os horários escolares se ajustam diariamente em função das marés para evitar que as crianças contraiam doenças transmitidas pelas enchentes.

Enquanto as casas foram elevadas sobre estacas, os proprietários de pequenos comércios usam mesas altas para manter suas mercadorias acima da água turva, que pode alcançar até 1,5 metro em dias de fortes inundações.

A ilha não é a única que está em perigo na costa de Bulacán. Em algumas partes da província, o terreno está afundando a um ritmo de quase 11 centímetros por ano, o mais rápido das Filipinas, segundo um estudo dirigido pelo geólogo Mahar Lagmay.

O pesquisador sustenta que o afundamento gradual, conhecido como subsidência do terreno, é um fenômeno "alarmante" causado pela sobre-exploração das águas subterrâneas e agravado pelo aumento do nível do mar por conta do aquecimento global.

- "Voltar à normalidade" é impossível -

Nas Filipinas, o nível do mar está subindo três vezes mais rápido que a média mundial de 3,6 milímetros ao ano, e o Departamento do Meio Ambiente e Recursos Naturais apontou que este aumento poderia se acelerar até alcançar 13 milímetros anuais.