França vai mobilizar três caças para proteção do espaço aéreo polonês

A França vai mobilizar três aviões de combate Rafale "para contribuir para a proteção do espaço aéreo polonês" e do leste europeu junto à Otan, após as incursões de drones russos na Polônia, anunciou o presidente Emmanuel Macron nesta quinta-feira (11).

"Me comprometi com isso ontem diante do primeiro-ministro polonês", Donald Tusk, disse o presidente francês na rede X, especificando que também se reuniu com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"Não cederemos às crescentes intimidações da Rússia", assegurou.