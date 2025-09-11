Inflação acelera para 2,9% em agosto nos EUA

Em termos mensais, o IPC subiu 0,4% em agosto, segundo o relatório, recuperando-se dos 0,2% de julho.

O indicador de inflação subjacente, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, aumentou 3,1% em relação ao ano anterior.

Nesta semana, a atenção está voltada para os dados da inflação, já que estes costumam influenciar nas decisões do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre as taxas de juros.

No entanto, "o Fed está preparado para começar a cortar as taxas na próxima semana, praticamente independentemente do que o IPC indicar", declarou à AFP Kathy Bostjancic, economista-chefe da Nationwide.

"A magnitude do aumento dos preços ao consumidor influenciará no ritmo e na dimensão dos cortes nas taxas deste ano, e não em se iremos obtê-los ou não", acrescentou Bostjancic.

- Impacto das tarifas -

A próxima reunião sobre política monetária do Fed está prevista para a próxima semana, na terça e quarta-feira (16 e 17 de setembro), e os operadores antecipam que reduzirá a taxa de juros de referência em 25 pontos-base.