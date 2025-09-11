Irã afirma que material nuclear enriquecido está 'sob os escombros' da guerra com Israel

As declarações acontecem dois dias depois da assinatura no Cairo, no Egito, de um acordo com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, que estabelece um novo marco de cooperação.

Em sua entrevista, Araghchi insistiu em que esse marco de cooperação prevê o acesso de inspetores da AIEA somente após a aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional.

O Irã suspendeu sua cooperação com a agência nuclear da ONU após uma guerra de 12 dias com Israel em junho, ao acusar a organização de não condenar os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações nucleares.

Antes da guerra, o Irã dispunha de reservas estimadas em 400 kg de urânio enriquecido a 60%, cujo paradeiro segue sendo desconhecido desde os bombardeios.

Há bastante tempo, o programa nuclear iraniano é foco de tensão nas relações da República Islâmica com os países do Ocidente.

Estes, com os Estados Unidos na cabeça, e Israel, arqui-inimigo do Irã, acusam Teerã de querer adquirir a bomba atômica.