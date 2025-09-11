Israel insiste em negar acesso à imprensa em Gaza, denuncia FPA

A Associação de Imprensa Estrangeira (FPA, na sigla em inglês) denunciou nesta quinta-feira(11) a persistente recusa de Israel em conceder acesso independente a jornalistas estrangeiros, quase dois anos após o início da guerra em Gaza.

"Israel deve parar de matar jornalistas em Gaza e permitir à imprensa estrangeira acesso livre e independente ao território", afirmou a associação, que conta com mais de 350 membros que trabalham para meios de comunicação estrangeiros em Israel e nos territórios palestinos.

Segundo a FPA, pelo menos 200 jornalistas palestinos morreram em ataques israelenses. "Este atraso contínuo e institucionalizado constitui uma vergonha para Israel e seus aliados, que com muita frequência optaram por não levantar suas vozes em defesa das liberdades básicas da imprensa", afirmou a diretoria da associação em um comunicado.