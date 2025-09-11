Jason Collins, primeiro jogador assumidamente gay da NBA, luta contra tumor cerebral

O ex-jogador de basquete americano Jason Collins, o primeiro jogador a se declarar gay em uma liga principal, está em tratamento para um tumor cerebral, anunciou a NBA nesta quinta-feira (11) em um comunicado divulgado em seu nome.

"Jason Collins, embaixador da NBA e veterano da liga há 13 anos, está atualmente em tratamento para um tumor cerebral", diz o comunicado. "Jason e sua família agradecem pelo apoio e orações e respeitosamente pedem privacidade enquanto dedicam toda a sua atenção à saúde e ao bem-estar de Jason".

Collins, de 46 anos, jogou oito temporadas com os Nets e também atuou pelos Hawks, Celtics, Grizzlies, Timberwolves e Wizards.