Maduro lança operação militar de 'resistência' ante presença dos EUA no Caribe

Nas últimas semanas, os Estados Unidos enviaram oito navios ao sul do Caribe para o que definiram como manobras contra o tráfico de drogas internacional. Não foi anunciada oficialmente uma ação direta contra a Venezuela, embora Maduro denuncie um "cerco".

"Este povo não está órfão, este povo não está sozinho", afirmou Maduro, em um evento transmitido pela televisão. "Se tivermos que voltar a combater, combateremos pela liberdade da nossa grande pátria".

"Toda a força militar da nossa Força Armada Nacional Bolivariana e sua capacidade de fogo (está) ocupando posições, fixando posições, defendendo posições, fixando planos", acrescentou o governante.

A situação escalou depois que forças americanas destruíram um barco com um míssil e mataram 11 "narcoterroristas", nas palavras do presidente Donald Trump, que haviam partido da costa venezuelana.

A Venezuela sobrevoou um dos navios americanos com um caça. Trump ameaçou derrubar qualquer ameaça e enviou poder aéreo a Porto Rico.

Maduro moderou o tom e chamou ao diálogo na semana passada. Antes, ele havia convocado os cidadãos a se alistarem na Milícia Bolivariana, um corpo militar composto por civis com alta carga ideológica.