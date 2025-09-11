Organizações de imprensa, incluindo AFP, pedem que EUA não reduza tempo de visto dos jornalistas

Os jornalistas estrangeiros teriam sua estadia limitada a 240 dias, mas com a possibilidade de solicitar uma renovação pelo mesmo período. Os repórteres chineses, no entanto, teriam um limite de 90 dias.

Atualmente, os vistos concedidos para jornalistas nos Estados Unidos têm duração de até cinco anos.

Segundo os signatários da carta aberta, a redução "perturbaria o sistema que demonstrou sua eficácia, criaria instabilidade para os correspondentes e suas famílias e reduziria a quantidade e a qualidade da cobertura procedente dos Estados Unidos".

"Passando anos, e não meses, no local, os jornalistas adquirem os conhecimentos profundos, os contatos e a imersão necessárias para explicar os Estados Unidos às audiências de todo o mundo", acrescenta a carta.

Reduzir a duração da estadia dos jornalistas "arrisca deixar o mundo menos informado sobre as notícias e atualidades americanas", alertam as organizações.

"As nações rivais e adversários poderosos (do país) não perderão tempo em preencher o vácuo resultante com narrativas sobre os Estados Unidos que sirvam a seus próprios interesses antes da verdade", acrescentaram.