Mais interação e melhor concentração nas escolas finlandesas após a proibição de celulares

"Claro que no começo reclamaram um pouco, principalmente porque não podem usá-los durante os intervalos, mas no fundo entendem o motivo", diz Tallberg.

"Muitos também nos disseram que não percebiam o quão viciados eram em seus telefones", acrescenta.

A lei que proíbe os celulares durante as aulas entrou em vigor no dia 1º de agosto em toda a Finlândia, um país conhecido pela qualidade do seu sistema educacional.

No entanto, vários municípios e instituições de ensino optaram por estender a proibição também aos intervalos.

A medida chega em um momento em que muitos países expressam preocupação pelo impacto do uso de smartphones na saúde mental e física dos jovens, assim como na educação.

Diversos relatórios, incluindo um da Unesco em 2023, alertam sobre o risco de que os celulares prejudiquem o aprendizado.