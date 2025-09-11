Menos multitudinário, independentismo catalão sai às ruas em mobilização anual

Fragmentado e fora do governo regional, o independentismo catalão saiu nesta quinta-feira (11) às ruas de Barcelona para sua mobilização anual, embora bem longe das marchas multitudinárias dos anos próximos à tentativa secessionista desta região espanhola em 2017.

Agitando suas bandeiras esteladas e entoando cânticos de "Independência", cerca de 28.000 pessoas, segundo a Guarda Urbana, se reuniram em Barcelona para a tradicional manifestação que as principais entidades separatistas convocam pela Diada, como é conhecida a festa regional da Catalunha.

A marcha, que nos anos áureos da escalada separatista superou o milhão de participantes, foi perdendo impacto e no ano passado havia reunido 60.000 pessoas em Barcelona durante uma convocação que, como esta, foi descentralizada em várias cidades.