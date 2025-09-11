México propõe aumento de tarifas sobre importações com foco nos produtos chineses

Pequim "se opõe de modo veemente a qualquer coerção de terceiros para impor restrições à China sob diferentes pretextos, o que prejudica os direitos e interesses legítimos da China", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, em uma coletiva de imprensa.

"Protegeremos os nossos interesses com determinação, de acordo com as circunstâncias atuais", enfatizou Lin.

"A China atribui grande importância ao desenvolvimento das relações entre China e México e espera que o México avance na mesma direção com a China", acrescentou.

Segundo a proposta, veículos leves teriam uma tarifa de 50%, em comparação com a faixa atual de 15% a 20%.

A China, que o governo diz ser o maior exportador para o México sem um acordo comercial, seria severamente afetada, especialmente no setor automotivo, cujas vendas para o país cresceram quase 10% em 2024.

- Impacto em outros setores -

Segundo dados do setor, as empresas chinesas passaram de praticamente nenhuma exportação de carros há uma década para representar 30% do mercado de veículos leves no ano passado.