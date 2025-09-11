Nepal recapturou mais de 200 dos milhares de presos que fugiram em protestos

Autoridades do Nepal recapturaram até esta quinta-feira (11) mais de 200 dos 13.500 detentos que escaparam das prisões esta semana, aproveitando o caos dos protestos que deixaram 19 mortos e levaram à renúncia do primeiro-ministro.

As manifestações contra a corrupção e a decisão do governo de bloquear as redes sociais começaram na segunda-feira em Katmandu e outras cidades.

O primeiro-ministro, KP Sharma Oli, anunciou sua renúncia na terça-feira, um dia marcado por distúrbios nos quais manifestantes incendiaram a sede do Parlamento, edifícios estatais, um shopping center e um hotel Hilton.