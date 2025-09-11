ONU encerra ajuda aos repatriados afegãos devido às restrições impostas às suas funcionárias

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) anunciou, nesta quinta-feira (11), que foi obrigado a suspender sua assistência aos afegãos que retornam ao país, depois que as autoridades talibãs impediram suas funcionárias locais de irem ao trabalho.

"Em 9 de setembro, após as instruções das autoridades de fato que proibiam o trabalho das mulheres afegãs no pessoal, o Acnur foi obrigado a suspender suas atividades em seus centros de distribuição de ajuda econômica em todo o Afeganistão", informou a agência.

"Essa decisão foi tomada por razões operacionais, já que sem funcionárias é impossível entrevistar e coletar informações sobre 52% dos imigrantes que retornam ao país e que são mulheres", explicou o Acnur em um comunicado publicado no X.