Opep mantém previsões de aumento da demanda para 2025 e 2026

A Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve, nesta quinta-feira (11), suas previsões de aumento da demanda mundial de petróleo para 2025 e 2026, graças ao "sólido" crescimento da economia mundial.

A demanda mundial de petróleo deveria aumentar em 1,3 milhão de barris diários (mb/d) em 2025 e em 1,4 mb/d em 2026, perspectivas inalteradas em relação às estimativas do mês passado, informou a Opep em um relatório.

Consequentemente, se prevê que o consumo mundial de petróleo se situe em 105,1 mb/d em 2025 e em 106,5 mb/d em 2026, após os 103,8 mb/d de 2024.