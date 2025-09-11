Órgão da época das Cruzadas volta a ressoar em Jerusalém

Durante as obras de construção de um albergue para peregrinos, foram descobertos 222 tubos de cobre e um carrilhão de sinos perto do lugar considerado pelos cristãos como o de nascimento de Jesus Cristo.

Enterrados com "grande cuidado", estes elementos permitiram reconstruir um órgão fabricado na França no século XI e transportado à Terra Santa pelos cruzados no século XII, segundo Catalunya.

"Os cruzados que os enterraram esperavam que chegasse o momento em que voltariam a ressoar, e não foi em vão. Foi uma grande honra ser testemunha e participar de sua ressurreição", afirma Koos van de Linde, um dos especialistas mundiais em órgãos.

Estes profissionais destacam a complexidade técnica do objeto (18 tubos produzem uma nota) e seu bom estado de conservação.

"Os cristãos da Europa levaram à Basílica de Belém o instrumento musical mais vanguardista utilizado naquela época na liturgia: o órgão, um instrumento destinado a se tornar o emblema da música sacra", afirma Álvaro Torrente.

Ele espera que este "órgão de Belém", como a equipe de pesquisa o chama, desperte o interesse do grande público, já que, em sua opinião, esta descoberta ainda não revelou todos os seus segredos.