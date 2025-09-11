Pequim considera 'coerção' proposta do México de elevar tarifas para carros chineses

A Secretaria de Economia divulgou na quarta-feira o projeto de lei apresentado ao Congresso, que se concentra em países com os quais o México não tem acordos comerciais e foi revelado em um momento de pressões comerciais dos Estados Unidos.

Segundo a proposta, os carros leves teriam que pagar uma tarifa de 50%, contra a taxa atual de 15% a 20%.

A China, que segundo o governo é o maior exportador ao México sem acordo comercial, seria muito afetada, em particular no setor automotivo, cujas vendas para o país cresceram quase 10% em 2024.

De acordo com dados da indústria, as empresas chinesas passaram de praticamente não exportar nenhum carro há uma década para ocupar 30% do mercado de automóveis leves no ano passado.

Além da China, o projeto prevê tarifas para produtos da Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Rússia, Tailândia e Turquia, que também não têm acordos comerciais com o México.

Outros setores impactados seriam o têxtil e o de vestuário, cujas taxas poderiam chegar a até 50%, o que afetaria grandes marcas chinesas que vendem pela internet.