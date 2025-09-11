Polônia restringe tráfego aéreo e pede reunião da ONU após incursão de drones russos

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, vários drones e mísseis lançados por Moscou entraram no espaço aéreo de países membros da Otan. Mas esta foi a primeira vez que uma nação da Aliança Transatlântica derrubou os dispositivos.

A Polônia é um apoio crucial para a Ucrânia desde o início da invasão russa e várias potências ocidentais condenaram a presença dos drones.

"A pedido da Polônia, uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU será convocada para abordar a violação do espaço aéreo polonês por parte da Rússia", afirmou o Ministério das Relações Exteriores na rede social X.

A Polônia pretende "chamar a atenção do mundo para este ataque sem precedentes perpetrado por drones russos contra um país membro não apenas da ONU, mas também da União Europeia e da Otan", declarou o chefe da diplomacia polonesa, Radoslaw Sikorski, à emissora RMF FM.

Segundo o ministro, a incursão "não é apenas um teste para a Polônia, mas também para toda a Otan, e não apenas na área militar, mas também política".

Paralelamente, a Polônia anunciou que restringirá o tráfego aéreo em sua fronteira leste "para garantir a segurança nacional", segundo um comunicado da Agência de Controle de Tráfego Aéreo (PAZP).