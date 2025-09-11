Presidente do Equador defende consulta popular em marcha e sindicatos protestam contra governo

"As pessoas votaram pela mudança [...] e mesmo assim querem manter tudo igual, querem estar ao lado dos estupradores, querem estar ao lado dos narcotraficantes, querem estar ao lado dos criminosos, querem estar ao lado de todas as pessoas que nos fizeram mal", disse o governante vestido de branco em um discurso diante de milhares de simpatizantes que ocuparam pelo menos seis quarteirões do centro de Guayaquil.

Mais tarde, em Quito, centenas de manifestantes caminharam em direção ao centro histórico da capital gritando "fora Noboa, fora". A mobilização foi dispersada por policiais motorizados.

Exigimos ao presidente que "tome as decisões mais acertadas que garantam segurança, saúde, educação e, nesse sentido, o povo estará sendo mais produtivo e não se mobilizando nas ruas", disse à AFP Ercilia Castañeda, vice-presidente da maior organização indígena do país (CONAIE).

Em agosto, Noboa marchou em Quito para protestar contra o Tribunal Constitucional por suspender temporariamente três leis que seu governo considerava essenciais para combater o crime.

"Precisamos levantar nossa voz, e não apenas isso, mas exigir que possamos decidir nas urnas qual é o rumo deste país", declarou Noboa em Guayaquil.

Ao seu redor, apoiadores agitavam bandeiras do Equador e balões brancos com a palavra "paz".