Presidente do México diz que não quer conflitos por aumento de tarifas que anunciou

Sheinbaum foi questionada por jornalistas sobre o aumento de tarifas em sua conferência matinal, sem que mencionasse a reação do gigante asiático.

"Não queremos nenhum conflito com nenhum país, está sendo conversado com o embaixador da China" e com os de outros países, disse a presidente.

Em resposta expressa à imprensa, a presidente de esquerda negou que esta iniciativa responda de alguma forma às fortes pressões do presidente americano, Donald Trump, no plano comercial.

"Não está pensado em função das negociações com os Estados Unidos, mas sim de um projeto nacional" para fortalecer a economia, destacou.

Sheinbaum se disse aberta ao diálogo e afirmou que os aumentos de tarifas se enquadram no estabelecido pela Organização Mundial do Comércio.

A China, que segundo o governo é o maior exportador para o México sem acordo comercial, seria fortemente afetada, especialmente o setor automotivo, já que ocupa 30% do mercado de veículos leves.