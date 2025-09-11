Príncipe Harry e a família real britânica, um quinquênio de disputas

O encontro de quarta-feira em Londres entre o príncipe Harry e seu pai, o rei Charles III, foi o primeiro em 19 meses e marca um início de reconciliação após cinco anos de acusações e conflitos.

Harry, que está em Londres esta semana para participar de diversos eventos programados com instituições beneficentes, aproveitou a viagem para tentar uma aproximação com seu pai.

O último encontro entre os dois havia ocorrido em fevereiro de 2024, quando Harry viajou dos Estados Unidos, onde reside, após saber do câncer de seu pai, cuja natureza não foi divulgada e pelo qual ainda está em tratamento.