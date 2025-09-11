Rússia pede que Polônia reabra sua fronteira com Belarus e lamenta medida 'contraproducente'

A Rússia pediu à Polônia, nesta quinta-feira (11), que reconsidere a sua decisão de fechar a fronteira com Belarus, uma medida em resposta aos exercícios militares conjuntos russo-bielorrussos programados para 12 a 16 de setembro.

"Pedimos a Varsóvia que reflita sobre as consequências de tais medidas contraproducentes e reconsidere a decisão o mais breve possível", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em um comunicado.

